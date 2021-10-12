Ошибки правительства Британии в начале пандемии стоили тысячи жизней - отчет парламента

Неспособность Великобритании сделать больше, чтобы остановить распространение Covid на ранней стадии пандемии, была одной из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения.

Об этом говорится в отчете британских депутатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Совместное расследование, опубликованное комитетами по науке и здоровью Палаты общин, - это первая попытка законодателей выяснить, почему в Великобритании, которую изначально хвалили за подготовку к пандемии, число случаев заболевания резко возросло, а количество смертей намного превышает число во многих сопоставимых странах.

На сегодняшний день количество смертей, связанных с коронавирусом, в Великобритании превышает 150 000, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, помещает страну в первую десятку мировых лидеров по количеству смертей.

В отчете говорится, что подход правительства, поддерживаемый его учеными, состоял в том, чтобы попытаться управлять ситуацией и, по сути, добиться коллективного иммунитета с помощью инфекции.

Это привело к задержке с введением первого национального карантина и унесло жизни людей.

В результате в первые недели было сделано слишком мало, чтобы остановить распространение Covid, несмотря на доказательства из Китая, а затем из Италии, что это был вирус, который был очень заразным, вызвал тяжелое заболевание и от которого не было лекарства.

Комитеты заявили, что это "одна из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения, с которыми когда-либо сталкивалась Великобритания". В отчете говорится, что теперь стало ясно, что весь подход был неправильным и привел к более высокому первоначальному числу погибших.

Но в отчете межпартийной группы говорится, что были успехи - в частности, программа вакцинации. Документ описал весь подход - от исследований и разработок до внедрения уколов - как "одну из самых эффективных инициатив в истории Великобритании".

В отчете говорится, что разработка методов лечения, таких как дексаметазон, была еще одной областью, в которой реакция Великобритании была действительно ведущей в мире.