У Молдові слідом за генпрокурором посадили під домашній арешт його заступника

Відстороненого заступника генпрокурора Молдови Руслана Попова, підозрюваного в незаконному збагаченні, помістили під домашній арешт на 30 діб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Антикорупційна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Попова в результаті аналізу інформації журналістських розслідувань і зібраних доказів. 9 жовтня його затримали на 72 години за підозрою в незаконному збагаченні. Прокурори зажадали помістити підозрюваного під попередній арешт.

Минулого року портал Anticoruptie.md опублікував розслідування, згідно з яким в 2015 році батько прокурора Попова Олександр Попов став по документах власником саду площею понад 100 га.

Журналісти видання побували в селі, і місцеві жителі розповіли їм, що з 2014 року Руслан Попов почав скуповувати ділянки землі у місцевої влади і жителів. Батьки прокурора, на яких оформлена власність, - пенсіонери. У 2018 році в господарстві батьків Попова почалося будівництво холодильної камери площею 2 тисячі квадратних метрів. На території господарства розташований і артезіанський колодязь.

Anticoruptie.md вивчив декларацію прокурора, згідно з якою триповерховий будинок, в якому він живе, коштує близько 111,8 тис. леїв. У 2013 році, коли Попов вказав будинок у своїй декларації, журналісти опитали експертів і з'ясували, що будівля повинна коштувати не менше 2 млн леїв.

Національний орган непідкупності провів розслідування, і прокурора відсторонили від посади за підозрою в тому, що він не вказав реальні дані про власність і доходи. Однак пізніше справу зам'яли.

Нагадаємо, минулого тижня відстороненому генеральному прокурору Молдови Олександру Стояногло дали 30 діб домашнього арешту.