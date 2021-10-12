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В Молдове вслед за генпрокурором посадили под домашний арест его заместителя

Вторник, 12 октября 2021, 08:14

Отстраненного заместителя генпрокурора Молдовы Руслана Попова, подозреваемого в незаконном обогащении, поместили под домашний арест на 30 суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы завела уголовное дело против Попова в результате анализа информации журналистских расследований и собранных доказательств. 9 октября его задержали на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении. Прокуроры потребовали поместить подозреваемого под предварительный арест.

В прошлом году портал Anticoruptie.md опубликовал расследование, согласно которому в 2015 году отец прокурора Попова Александр Попов стал по документам владельцем сада площадью более 100 га.

Журналисты издания побывали в селе, и местные жители рассказали им, что с 2014 года Руслан Попов начал скупать участки земли у местных властей и жителей. Родители прокурора, на которых оформлена собственность, — пенсионеры. В 2018 году в хозяйстве родителей Попова началось строительство холодильной камеры площадью 2 тыс. м². На территории хозяйства расположен и артезианский колодец.

Anticoruptie.md изучил декларацию прокурора, согласно которой трехэтажный дом, в котором он живет, стоит около 111,8 тыс. леев. В 2013 году, когда Попов указал дом в своей декларации, журналисты Ziarul de Garda опросили экспертов и выяснили, что здание должно стоить не менее 2 млн леев.

Национальный орган неподкупности провел расследование, и прокурора отстранили от должности по подозрению в том, что он не указал реальные данные о собственности и доходах. Однако позже дело замяли.

Напомним, отстраненному генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло дали 30 суток домашнего ареста.

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