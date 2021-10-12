14 країн ЄС оголосять Британії попередження через скорочення прав на риболовлю

Чотирнадцять країн-членів ЄС готуються випустити спільну декларацію, в якій британський уряд звинувачується в ризику "значного економічного і соціального збитку" для їх рибальських компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

За даними видання, Франція, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Кіпр, Португалія, Данія, Італія, Литва, Швеція, Мальта і Латвія закликають Британію діяти "в дусі та за буквою" угоди про Brexit.

Уряди Британії і острова Джерсі, залежного від британської корони, в останні тижні змусили лютувати французький уряд через скорочення кількості ліцензій, які видаються власникам невеликих човнів, які ловлять рибу в прибережних водах.

На знак солідарності держави-члени виступлять із заявою щодо ймовірних наслідків для майбутніх переговорів ЄС і Британії по рибальству, якщо Лондон не перегляне свою позицію.

Заява країн-членів про доступ до рибної ловлі уникає повторення деяких з крайніх загроз, зроблених французьким міністром у справах ЄС Клеманом Боном в зв'язку з можливими заходами, включаючи скорочення поставок енергії на Джерсі.

У заяві країн-членів зазначається, що угода про торгівлю і співпрацю, підписану Борисом Джонсоном, гарантує "безперервний доступ для європейських човнів на справедливих умовах, що забезпечують повагу суверенітету".

Вони попереджають, що невиконання цієї вимоги може поставити під загрозу майбутні переговори між ЄС і Британією про взаємний доступ до вод з потенційними наслідками для британської рибної промисловості.

Британія раніше заявляла, що видала ліцензії на вилов риби човнам, які змогли продемонструвати досвід роботи в її водах за роки, що передували її виходу з ЄС 31 січня 2020 року.