14 стран ЕС объявят Британии предупреждение из-за сокращения прав на вылов рыбы

Четырнадцать стран-членов ЕС готовятся выпустить совместную декларацию, в которой британское правительство обвиняется в риске "значительного экономического и социального ущерба" для их рыболовных сообществ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Франция, Бельгия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Германия, Кипр, Португалия, Дания, Италия, Литва, Швеция, Мальта и Латвия призывают Великобританию действовать "в духе и по букве" соглашения о Brexit.

Правительства Великобритании и острова Джерси, зависимого от британской короны, в последние недели привели в ярость французское правительство из-за сокращения количества лицензий, выдаваемых владельцам небольших лодок, которые ловят рыбу в прибрежных водах.

В знак солидарности государства-члены выступят с заявлением относительно вероятных последствий для будущих переговоров ЕС и Великобритании по рыболовству, если Лондон не пересмотрит свою позицию.

Заявление стран-членов о доступе к рыбной ловле избегает повторения некоторых из крайних угроз, сделанных французским министром по делам ЕС Клеманом Боном в связи с возможными ответными мерами, включая сокращение поставок энергии на Джерси.

В заявлении стран-членов отмечается, что соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное Борисом Джонсоном, гарантирует "непрерывный доступ для европейских судов на справедливых условиях, обеспечивающих уважение суверенитета".

Они предупреждают, что невыполнение этого требования может поставить под угрозу будущие переговоры между ЕС и Великобританией о взаимном доступе к водам с потенциальными последствиями для британской рыбной промышленности.