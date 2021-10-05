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Франція погрожує переглянути двосторонні угоди з Британією через суперечку про вилов риби

Вівторок, 5 жовтня 2021, 19:49

Франція готова переглянути двосторонню співпрацю з Великою Британією, якщо Лондон продовжить ігнорувати угоду про права на рибну ловлю після Brexit.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Британія не поважає свій власний підпис. Місяць за місяцем Британія висуває нові умови і відкладає видачу постійних ліцензій ... Це неприпустимо", - сказав Кастекс в парламенті.

За його словами, Франція має намір передати це питання на розгляд ради, що складається з британських і європейських представників, яка спостерігає за реалізацією торгової угоди про Brexit і, якщо все ще не буде прогресу, буде шукати арбітражу.

Однак Кастекс попередив, що Франція може також переглянути двосторонні угоди між Парижем і Лондоном з цілої низки питань, але не уточнив які саме.

Париж лютує через відмову Лондона надати те, що він вважає повною кількістю ліцензій, що належать французьким риболовецьким суднам для роботи в територіальних водах Британії, і погрожує заходами у відповідь.

Британія заявляє, що видала ліцензії на вилов риби човнам, які змогли продемонструвати досвід роботи в її водах за роки, що передували її виходу з ЄС 31 січня 2020 року.

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Франція Велика Британія
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