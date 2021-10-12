Зеленський розраховує підписати "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС

Президент Володимир Зеленський розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС через рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави заявив після завершення саміту в Києві.

"Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Є рух до дуже важливого для України промислового безвізу. Вже на наступному саміті Україна-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що почався діалог з Європейського зеленого курсу. "Ми готові спільно з ЄС рухатися до кліматичної нейтральності", - сказав він.

Угода АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції), яку спрощено називають "промисловим безвізом" - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейським нормам, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Нагадаємо, на початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.