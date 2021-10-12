Зеленский рассчитывает подписать "промышленный безвиз на следующем саммите Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил после завершения саммита в Киеве.

"Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Есть движение к очень важному для Украины промышленному безвизову. Уже на следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что начался диалог с европейского зеленого курса. "Мы готовы совместно с ЕС двигаться к климатической нейтральности", - сказал он

Соглашение АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которое упрощенно называют "промышленным безвизом" - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейским нормам, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Напомним, в начале июня ЕС представил предварительный отчет и рекомендации для Украины по "промышленному безвизу", указав на достигнутый прогресс и недостатки, которые еще нужно исправить.

Второй этап предварительной оценки будет сосредоточен на имплементации проанализированного украинского законодательства. После этого состоится официаль