В ЕС рассказали о перспективах новой военно-учебной миссии в Украине

В Европейском Союзе подтвердили, что рассматривают вопрос начала новой военно-учебной миссии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем, что возможно усилить сотрудничество в военной сфере. Например, в борьбе с кибератаками, которые происходят каждый день. Это вопрос высокого представителя Жозепа Борреля. Он направляет миссию, которая приедет в Украину и будет рассматривать совместные проекты, которые мы можем обсуждать, по вопросам военного образования и т.д.", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита Украина-ЕС в Киеве.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что учебно-военная миссия предусматривает применение лучших европейских практик и обмен опытом.

"Мы благодарны Литве за эту инициативу. Сейчас идет обсуждение этой миссии и акцепта миссии странами Европейского Союза. Знаю, что этих стран становится больше, мы поддерживаем эту инициативу", - добавил он.

Ранее в МИД подтвердили, что Украина и Европейский Союз обсуждают начало новой военно-учебной миссии ЕС.

Брюссель рассматривает создание миссии под названием "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС - Украина".

ЕС уже создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского Союза, где работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.