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Під Лондоном у годину пік зійшов з рейок потяг, двоє постраждалих

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:47

У північному передмісті Лондона зійшов з рейок потяг приміської електрички з 50 пасажирами, внаслідок чого двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався в ранкові години пік 12 жовтня в кінці лінії на північ від Лондона, в місті Енфілд. Електричка зійшла з рейок, врізалася в захисні бар’єри та прим’яла їх зверху, ледве не врізавшись у будівлю станції і залишившись у вертикальному положенні. 

 

Двоє людей, включно з машиністом, отримали незначні травми, але госпіталізації не потребували. 

Оператор Transport for London повідомив, що потяг на той момент рухався на незначній швидкості, а машиніста перед виходом на роботу перевіряли за рутинними процедурами. 

Регулятор із залізниць та автошляхів надіслав на місце інспекторів, щоб встановити детальні обставини аварії. 

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