Під Лондоном у годину пік зійшов з рейок потяг, двоє постраждалих

У північному передмісті Лондона зійшов з рейок потяг приміської електрички з 50 пасажирами, внаслідок чого двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався в ранкові години пік 12 жовтня в кінці лінії на північ від Лондона, в місті Енфілд. Електричка зійшла з рейок, врізалася в захисні бар’єри та прим’яла їх зверху, ледве не врізавшись у будівлю станції і залишившись у вертикальному положенні.

Двоє людей, включно з машиністом, отримали незначні травми, але госпіталізації не потребували.

Оператор Transport for London повідомив, що потяг на той момент рухався на незначній швидкості, а машиніста перед виходом на роботу перевіряли за рутинними процедурами.

Регулятор із залізниць та автошляхів надіслав на місце інспекторів, щоб встановити детальні обставини аварії.