Под Лондоном в час пик сошел с рельсов поезд, двое пострадавших

В северном пригороде Лондона сошел с рельсов поезд пригородной электрички с 50 пассажирами, в результате чего два человека получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в утренние часы пик 12 октября в конце линии к северу от Лондона, в городе Энфилд. Электричка сошла с рельсов, врезался в защитные барьеры и примял их сверху, чуть не врезавшись в здание станции и оставшись в вертикальном положении.

Два человека, включая машиниста, получили незначительные травмы, но в госпитализации не нуждались.

Оператор Transport for London сообщил, что поезд на тот момент двигался на незначительной скорости, а машиниста перед выходом на работу проверяли с рутинными процедурами.

Регулятор с железных дорог и автодорог прислал на место инспекторов, чтобы установить детальные обстоятельства аварии.