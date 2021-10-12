Макрон представив план пожвавлення економіки Франції на 30 млрд євро

Франція інвестує 30 мільярдів євро в стратегічні сектори промисловості - включаючи ядерну енергетику, водень, зелену мобільність, біотехнології, космос і індустрію культури - в рамках нового плану реіндустріалізації країни після коронавірусної кризи.

Про це заявив президент Еммануель Макрон у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ключем до всього цього є наша незалежність", - сказав Еммануель Макрон, оприлюднивши план під назвою "Франція-2030" в Єлисейському палаці.

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За словами Макрона, "метою номер один" є інвестиції в ядерне виробництво, тому держава виділить 1 млрд євро на підтримку малих ядерних реакторів і технологій поводження з ядерними відходами.

Макрон додав, що водень також буде одним з головних пріоритетів, тому в країні має бути як мінімум 2 великих електролізних заводи.

За словами Макрона, інвестиції в енергетичний сектор і в зниження викидів вуглецю від промислового виробництва складуть 8 млрд євро.

План також буде включати інвестиції в розмірі 4 млрд євро в автомобілебудування і авіабудування з наголосом на виробництво електричних і гібридних автомобілів, а також екологічно чистих літаків.

Два мільярди євро будуть інвестовані в агропродовольчу промисловість, приділяючи особливу увагу цифровим, робототехнічним і генетичним інноваціям, в той час як галузь охорони здоров'я отримає 7,5 млрд євро.

Крім того, країна інвестує 6 млрд євро з метою уникнути дефіциту поставок напівпровідників, прагнучи подвоїти виробництво електроніки до 2030 року.

Пакет "Франція-2030" також буде включати допомогу індустрії культури з акцентом на візуальний контент, а також на космічний сектор. На освіту і професійну підготовку також буде виділено 2 млрд євро.

Про план було вперше оголошено перед початком цього літа. Він покликаний доповнити план відновлення країни на 100 мільярдів євро більш довгостроковими інвестиціями.