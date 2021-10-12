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Макрон представил план оживления экономики Франции на 30 млрд евро

Вторник, 12 октября 2021, 15:13

Франция инвестирует 30 млрд евро в стратегические сектора промышленности - включая ядерную энергетику, водород, зеленую мобильность, биотехнологии, космос и индустрию культуры - в рамках нового плана реиндустриализации страны после коронавирусного кризиса.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Ключом ко всему этому является наша независимость", - сказал Эммануэль Макрон, обнародовав план под названием "Франция-2030" в Елисейском дворце.

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По словам Макрона, "целью номер один" являются инвестиции в ядерное производство, поэтому государство выделит 1 млрд евро на поддержку малых ядерных реакторов и технологий обращения с ядерными отходами.

Макрон добавил, что водород также будет одним из главных приоритетов, поэтому в стране должно быть как минимум 2 больших электролизных завода.

По словам Макрона, инвестиции в энергетический сектор и в снижение выбросов углерода от промышленного производства составят 8 млрд евро.

План также будет включать инвестиции в размере 4 млрд евро в автомобилестроение и авиастроение с ударением на производство электрических и гибридных автомобилей, а также экологически чистых самолетов.

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Два миллиарда евро будут инвестированы в агропродовольственную промышленность, уделяя особое внимание цифровым, робототехнических и генетическим инновациям, в то время как здравоохранение получит 7,5 млрд евро.

Кроме того, страна инвестирует 6 млрд евро с целью избежать дефицита поставок полупроводников, стремясь удвоить производство электроники до 2030 года.

Пакет "Франция-2030" также будет включать помощь индустрии культуры с акцентом на визуальный контент, а также на космический сектор. На образование и профессиональную подготовку также будет выделено 2 млрд евро.

О плане было впервые объявлено перед началом этого лета. Он призван дополнить план восстановления страны на 100 млрд евро более долгосрочными инвестициями.

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