На півночі Косова – нові сутички, поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція Косова проводить операцію на півночі Косовської Митровиці, де декілька сотень громадян заблокували вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Kosovo Online.

Косовська поліція, яка приїхала з Південної Митровиці, увірвалася до однієї з міських аптек, де стала перевіряти митні папери на закупівлю ліків. За словами очевидців, поліцейські так само перевірили кілька магазинів.

Правоохоронці назвали це "діями щодо запобігання контрабанді товарів".

Місцеві жителі, шоковані вторгненням поліції, почали збиратися на вулицях, що призвело до ескалації ситуації: поліцейські застосували сльозогінний газ, учасники стихійного протесту стали закидати їх камінням у відповідь.

Під час сутичок були пошкоджені кілька припаркованих автомобілів.

Нагадаємо, у вересні на кордоні Сербії і Косова були заблоковані два пункти пропуску. Косовські серби таким чином протестували проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.