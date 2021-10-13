Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На півночі Косова – нові сутички, поліція застосувала сльозогінний газ

фото
Середа, 13 жовтня 2021, 12:22

Поліція Косова проводить операцію на півночі Косовської Митровиці, де декілька сотень громадян заблокували вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Kosovo Online.

Косовська поліція, яка приїхала з Південної Митровиці, увірвалася до однієї з міських аптек, де стала перевіряти митні папери на закупівлю ліків. За словами очевидців, поліцейські так само перевірили кілька магазинів.

Правоохоронці назвали це "діями щодо запобігання контрабанді товарів".

Місцеві жителі, шоковані вторгненням поліції, почали збиратися на вулицях, що призвело до ескалації ситуації: поліцейські застосували сльозогінний газ, учасники стихійного протесту стали закидати їх камінням у відповідь.

 

Під час сутичок були пошкоджені кілька припаркованих автомобілів.

Нагадаємо, у вересні на кордоні Сербії і Косова були заблоковані два пункти пропуску. Косовські серби таким чином протестували проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово
powered by lun.ua

Статті

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Вуглецева зброя ЄС: як інструмент СВАМ вдарить по українських експортерах

ЄС має врахувати позиції України при затвердженні механізму вуглецевого корегування імпорту. Проте часу в Києва – обмаль.
13 жовтня 2021 — Назар Бобицький, UBTA

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда