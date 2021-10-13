На севере Косова - новые столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Полиция Косова проводит операцию на севере Косовской Митровицы, где несколько сотен граждан заблокировали улицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Kosovo Online.

Косовская полиция, которая приехала из Южной Митровицы, ворвалась в одну из городских аптек, где стала проверять таможенные бумаги на закупку лекарств. По словам очевидцев, полицейские также проверили несколько магазинов.

Правоохранители назвали это "действиями по предотвращению контрабанды товаров".

Местные жители, шокированные вторжением полиции, начали собираться на улицах, что привело к эскалации ситуации: полицейские применили слезоточивый газ, участники стихийного протеста стали забрасывать их камнями в ответ.

Во время столкновений были повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Напомним, в сентябре на границе Сербии и Косова были заблокированы два пункта пропуска. Косовские сербы таким образом протестовали против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

Позже Сербия и Косово 30 сентября согласились на серию шагов, которые должны смягчить напряженность.