Іспанія скасовує ковідні обмеження доступу до терміналів аеропортів

Уряд Іспанії з п’ятниці скасовує обмеження, запроваджені з метою контролювати число людей в терміналах аеропортів під час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Вперше введена в липні 2020 року, заборона означала, що тільки пасажири з посадковим талоном, персонал аеропорту та сили безпеки могли потрапити в 46 аеропортів в Іспанії.

Уряд Іспанії у понеділок скасував ці обмеження, зміни набудуть чинності з п’ятниці, 15 жовтня, тобто сім’ям і парам більше не доведеться прощатися вдома чи поза терміналом.

"Доступ супутників до терміналів аеропорту буде дозволений, хоча і може бути обмежений у години, коли існує великий наплив людей, щоб уникнути скупчення", - повідомили в міністерстві транспорту Іспанії.

При цьому обов’язковою залишається вимога носіння масок для обличчя, додала речниця іспанського уряду Ізабель Родрігес.

Маски, а також зобов’язання дотримуватися безпечної відстані 1,5 метра, є єдиними обмеженнями, які залишаються в аеропортах Іспанії.