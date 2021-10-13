Испания отменяет ковидные ограничения доступа к терминалам аэропортов

Правительство Испании с пятницы отменяет ограничения, введенные с целью контролировать число людей в терминалах аэропортов во время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Впервые введенный в июле 2020 года запрет означал, что только пассажиры с посадочным талоном, персонал аэропорта и силы безопасности могли попасть в 46 аэропортов в Испании.

Правительство Испании в понедельник отменило эти ограничения, изменения вступят в силу с пятницы, 15 октября, то есть семьям и парам больше не придется прощаться дома или вне терминала.

"Доступ сопровождающих в терминалы аэропорта будет разрешен, хотя и может быть ограничен в часы, когда существует большой наплыв людей, чтобы избежать скопления", - сообщили в министерстве транспорта Испании.

При этом обязательным остается требование ношения масок, добавила пресс-секретарь испанского правительства Изабель Родригес.

Маски, а также обязательство соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра, являются единственными ограничениями, которые остаются в аэропортах Испании.