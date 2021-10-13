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Кандидат у прем’єри Норвегії розповів про наміри уряду щодо енергетики й клімату

Середа, 13 жовтня 2021, 19:35

Лідер лейбористів Йонас Гар Стьоре, який має очолити новий уряд Норвегії після парламентських виборів, розповів, що новий кабінет буде дбати про скорочення викидів парникових газів, але й продовжуватиме видобуток енергоресурсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

12 жовтня після клопотання про відставку уряду консерваторки Ерни Солберг, король Гаральд доручив 61-річному Стьоре формування уряду. 

У середу Стьоре озвучив пропозицію двопартійного лівоцентристського уряду і зазначив, що він буде провадити "чесну кліматичну політику, що буде скорочувати викиди і створювати робочі місця".

У 83-сторінковому програмному документі на 2021-25 роки клімат і захист довкілля називають пріоритетними питаннями, зазначаючи, що кліматична криза - найбільший виклик для сучасного світу і тому "клімат і довкілля мають бути рамкою для політик у всіх сферах життя". 

При цьому, в уряді планують продовжувати розробку родовищ і надавати дозволи на пошук нових покладів нафти й газу. 

Під час виборчої кампанії лейбористи казали, що хочуть забезпечити поступовий перехід від традиційних до "зелених" джерел енергії і створення нових робочих місць у цьому секторі. 

Видобуток нафти є життєво важливою сферою для економіки Норвегі, що сприяла перетворенню її на одну з найбагатших у світі країн. Нафта складає 40% експорту і в цій сфері зайняті 5% працюючого населення. 

У той же час, у Норвегії діють високі стандарти у сфері захисту довкілля, а електромобілі вже переважають серед новопридбаних авто.

Як вже повідомлялося, Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти отримали більшість місць на парламентських виборах у Норвегії 13 вересня, але не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства в ході попередніх переговорів про формування уряду.

Після майже чотиритижневих переговорів лейбористи і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості. Склад нового кабінету мають оголосити у четвер 14 жовтня.

У нового уряду буде 76 депутатів в парламенті зі 185. Таким чином новий уряд буде змушений вести переговори в парламенті щодо будь-яких поданих ним пропозицій, в тому числі щодо бюджетних видатків.

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Норвегія
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