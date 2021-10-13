Кандидат в премьеры Норвегии рассказал о планах правительства по энергетике и климату

Лидер лейбористов Йонас Гар Стёре, который вероятно возглавит новое правительство Норвегии после парламентских выборов, рассказал, что новый кабинет будет заботиться о сокращении выбросов парниковых газов, но и продолжать добычу энергоресурсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

12 октября после прошения об отставке правительства консерваторки Эрни Сульберг, король Харальд поручил 61-летнему Стёре формирования правительство.

В среду Стёре озвучил предложение двухпартийного левоцентристского правительства и отметил, что он будет проводить "честную климатическую политику, будет сокращать выбросы и создавать рабочие места".

В 83-страничном программном документе на 2021-25 годы климат и окружающую среду называют приоритетными вопросами, отмечая, что климатический кризис - самый большой вызов для современного мира и поэтому "климат и природа должны быть рамкой для политики во всех сферах жизни".

При этом в правительстве планируют продолжать разработку месторождений и предоставлять разрешения на поиск новых залежей нефти и газа.

Во время избирательной кампании лейбористы говорили, что хотят обеспечить постепенный переход от традиционных к "зеленым" источникам энергии и созданию новых рабочих мест в этом секторе.

Добыча нефти является жизненно важной сферой для экономики Норвеги, которая способствовала превращению её в одну из самых богатых в мире стран. Нефть составляет 40% экспорта, в этой сфере заняты 5% работающего населения.

В то же время, в Норвегии действуют высокие стандарты в области защиты окружающей среды, а электромобили уже преобладают среди новоприобретенных авто.

Как уже сообщалось, Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров о формировании правительства.

После почти четырехнедельных дискуссий лейбористы и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства. Состав нового кабинета должны объявить в четверг 14 октября.

У нового правительства будет 76 депутатов в парламенте из 185. Таким образом, новое правительство будет вынуждено вести переговоры в парламенте по любым представленным им предложениям, в том числе по бюджетным расходам.