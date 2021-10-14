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У Румунії автоматично від’єднався від мережі другий блок АЕС

Четвер, 14 жовтня 2021, 13:00

Вранці 14 жовтня другий блок АЕС "Чорнавода" автоматично від’єднався від енергосистеми, жодної небезпеки у зв’язку з цим немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила компанія-оператор Nuclearelectrica 14 жовтня.

"Автоматичне від’єднання блоку 2 відбулося у безпечних умовах, усі системи спрацювали так, як і заплановано на випадок подібних ситуацій. Автоматичне від’єднання блоку 2 ніяк не вплинуло на безпеку реактора, персоналу станції, населення та довкілля", - зазначають у заяві.

Фахівці встановлюють причини, через яку спрацювала система автоматичного від’єднання. 

АЕС "Чорнавода" - єдина атомна електростанція у Румунії з двома діючими блоками, спорудження другого закінчили у 2007 році. Станція забезпечує близько 20% потреб країни в електроенергії.

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Румунія
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