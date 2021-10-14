В Румынии автоматически отсоединился от сети второй блок АЭС

Утром 14 октября второй блок АЭС "Чернавода" автоматически отсоединился от энергосистемы, никакой опасности в связи с этим нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила компания-оператор Nuclearelectrica 14 октября.

"Автоматическое отключение блока 2 произошло в безопасных условиях, все системы сработали так, как и запланировано на случай подобных ситуаций. Автоматическое отключение блока 2 никак не повлияло на безопасность реактора, персонала станции, населения и окружающей среды", - отмечают в заявлении .

Специалисты устанавливают причины, из-за чего сработала система автоматического отключения.

АЭС "Чернавода" - единственная атомная электростанция в Румынии с двумя действующими блоками, строительство второго закончили в 2007 году. Станция обеспечивает около 20% потребностей страны в электроэнергии.