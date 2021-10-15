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На Канарах евакуювали ще 300 людей через виверження вулкана, фіксують сильні підземні поштовхи

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:58

На іспанському острові Ла-Пальма евакуювали ще 300 мешканців через поширення лави вулкану Кумбре-В’єха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з даними з Європейської системи супутникового спостереження Copernicus, лава знищила 1548 будівель і покрила територію в 680 гектарів, це відповідає розміру близько 950 футбольних полів. Загальна кількість евакуйованих виросла до 7 тисяч.

За останній час сталося близько 100 підземних поштовхів. Один з них мав магнітуду 4,5 і це найсильніший поштовх з 19 вересня, коли почалося виверження.

Після того, як минулої суботи обвалилася північна сторона кратера, потік лави через населені райони у напрямку до моря посилився.

У вівторок влада повідомляла про евакуацію 800 осіб.

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