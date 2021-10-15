На Канарах эвакуировали еще 300 человек из-за вулкана, фиксируют сильные подземные толчки
На испанском острове Ла-Пальма эвакуировали еще 300 человек из-за продолжающегося распространения лавы вулкана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Согласно данным из Европейской системы спутникового наблюдения Copernicus, лава уничтожила 1548 зданий и покрыла территорию в 680 гектаров, это соответствует размеру около 950 футбольных полей. Общее количество эвакуированных выросло до 7 тысяч.
За последнее время произошло около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5 и это самый сильный толчок с 19 сентября, когда началось извержение.
После того, как в прошлую субботу обрушилась северная сторона кратера, поток лавы через населенные районы по направлению к морю усилился.
Во вторник власти сообщали об эвакуации 800 жителей.