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Німеччина після Меркель: відмова від вугільної енергетики можлива на 8 років раніше

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 18:30

Три партії, що ведуть переговори про формування нового коаліційного уряду Німеччини, націлені припинити використання вугільної енергетики до 2030 року - на вісім років раніше, ніж запланував уряд Ангели Меркель.

Про це пише видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Лідери соціал-демократів, "Зелених" і ліберальних вільних демократів в п'ятницю представили результати своїх попередніх переговорів і заявили, що їх партії готові вступити в формальні переговори про коаліцію, що наближає Німеччину на один крок ближче до нового уряду.

"Для досягнення кліматичних цілей потрібна прискорена відмова від вугільної енергетики. В ідеалі це буде досягнуто до 2030 року", - йдеться в документі, який послужить основою для офіційних коаліційних переговорів.

Це велика перемога для "Зелених", які закликали відмовитися від вугільної енергетики до 2030 року і охарактеризували нинішню відмову Німеччини до 2038 року як несумісну з цілями країни у сфері клімату.

Інші погоджені сторонами пункти включають швидке розширення використання поновлюваних джерел енергії - в тому числі виділення 2% земель Німеччини для вітроенергетики, а також примус для нових комерційних будівель встановлювати сонячні батарї на дахах.

Документ не є коаліційною угодою, яка буде досягнута тільки в тому випадку, коли три сторони успішно завершать офіційні переговори.  Цей процес може зайняти від декількох тижнів до місяців.

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Німеччина
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