Германия после Меркель: отказ от угольной энергетики возможен на 8 лет раньше

Три партии, которые ведут переговоры о формировании нового коалиционного правительства Германии, нацеленные прекратить использование угольной энергетики к 2030 году - на восемь лет раньше, чем запланировало правительство Ангелы Меркель.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Лидеры социал-демократов, "Зеленых" и либеральных свободных демократов в пятницу представили результаты своих предыдущих переговоров и заявили, что их партии готовы вступить в формальные переговоры о коалиции, что приближает Германию на один шаг ближе к новому правительству.

"Для достижения климатических целей нужен ускоренный отказ от угольной энергетики. В идеале это будет достигнуто до 2030 года", - говорится в документе, который послужит основой для официальных коалиционных переговоров.

Это большая победа для "Зеленых", которые призвали отказаться от угольной энергетики до 2030 года и охарактеризовали нынешний отказ Германии до 2038 года как несовместимый с целями страны в сфере климата.

Другие согласованные сторонами пункты включают быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии - в том числе выделение 2% земель Германии для ветроэнергетики, а также принуждение для новых коммерческих зданий устанавливать солнечные батареи на крышах.

Документ не является коалиционным соглашением, которое будет достигнуто только в том случае, когда три стороны успешно завершат официальные переговоры. Этот процесс может занять от нескольких недель до месяцев.