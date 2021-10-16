Шанс для “друзів Путіна”: до чого може призвести арешт прокурора у Молдові

5 жовтня у Молдові заарештували генпрокурора. Арешт Александра Стояногло став сенсацією, але не несподіванкою.

Про нове протистояння у Молдові, яке може наробити проблем новій владі, читайте в статті завідувача сектора досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння.

Після того як партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) отримала у липні перемогу на парламентських виборах і сформувала уряд, нова політична команда взяла курс на очищення державного апарату.

Спершу замінили державних секретарів у міністерствах. З деякими іншими посадами все виявилося не так просто – на заваді ставали норми законодавства. Проте, маючи парламентську більшість, в PAS пішли цілком логічним шляхом: якщо норми закону забороняють щось зробити – зміни закон.

Щоправда, не всі новації були схвально сприйняті громадянським суспільством.

Втім, на боці правлячої партії – набагато вагоміший аргумент. У суспільстві зберігається попит на очищення влади і боротьбу з корупцією, яка на практиці виглядає як боротьба з окремими персонами, які тією чи іншою мірою уособлюють попередній режим, сумнозвісний своєю корумпованістю.

Про можливість заміни Александра Стояноглу Мая Санду заявила ще до свого обрання президенткою Молдови. Основною претензією до генпрокурора була відсутність прогресу в розслідуванні справи про крадіжку з банківської системи Молдови суми, еквівалентної 1 млрд доларів США.

Призначення Стояногло відбулося вже в умовах перебування при владі уряду, контрольованого проросійським президентом Ігорем Додоном. Тож вважати Стояногло своєю людиною Санду підстав не мала.

У червні 2020 року генпрокурор сприяв виходу з в’язниці бізнесмена В’ячеслава Платона, який був ув’язнений на 19 років за звинуваченням у причетності до відмивання грошей. І цей епізод Стояногло також згодом пригадають.

Критика генпрокурора з боку президентки та її команди посилилася після перемоги PAS на виборах.

За ініціативою правлячої партії була спрощена процедура звільнення генерального прокурора.

Стояногло не забарився з відповіддю, звинувативши Санду в тому, що та на засіданні Вищої ради безпеки вимагала від нього порушення кримінальних справ проти лідерів опозиції.

Поступово генпрокурор перетворювався на політичну фігуру, проводячи брифінги і роблячи політичні заяви.

За 20 хвилин до одного з таких брифінгів 5 жовтня Александра Стояноглу й затримали.

Детальніше про ситуацію у Молдові та до чого вона може призвести читайте в матеріалі Артема Филипенка Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння.