Шанс для "друзей Путина": что стало причиной новых протестов в Молдове

5 октября в Молдове арестовали генпрокурора. Арест Александра Стояногло стал сенсацией, но не неожиданностью.

О новом противостояние в Молдове, которое может наделать проблем новой власти, читайте в статье заведующего сектором исследований Южного региона Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние.

После того, как партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила в июле победу на парламентских выборах и сформировала правительство, новая политическая команда взяла курс на очищение государственного аппарата.

Сначала заменили государственных секретарей в министерствах. С некоторыми другими должностями все оказалось не так просто - на пути становились нормы законодательства. Однако, имея парламентское большинство, в PAS пошли вполне логичным путем: если нормы закона запрещают что-то сделать - измени закон.

Правда, не все новации были одобрительно восприняты обществом.

Впрочем, на стороне правящей партии - гораздо более весомый аргумент. В обществе сохраняется спрос на очищение власти и борьбу с коррупцией, которая на практике выглядит как борьба с отдельными персонами, которые в той или иной степени олицетворяют предыдущий режим, печально известный своей коррумпированностью.

О возможности замены Александра Стояноглу Майя Санду заявила еще до своего избрания президентом Молдовы. Основной претензией к генпрокурору было отсутствие прогресса в расследовании дела о краже из банковской системы Молдовы суммы, эквивалентной 1 млрд долларов США.

Назначение Стояногло произошло уже в условиях пребывания у власти правительства, контролируемого пророссийским президентом Игорем Додоном. Поэтому считать Стояногло своим человеком у Санду оснований не было.

В июне 2020 года генпрокурор способствовал выходу из тюрьмы бизнесмена Вячеслава Платона, который был заключен на 19 лет по обвинению в причастности к отмыванию денег. И этот эпизод Стояногло также впоследствии вспомнят.

Критика генпрокурора со стороны президента и ее команды усилилась после победы PAS на выборах.

По инициативе правящей партии была упрощена процедура увольнения генерального прокурора.

Стояногло не замедлил с ответом, обвинив Санду в том, что на заседании Высшего совета безопасности она требовала от него возбуждения уголовных дел против лидеров оппозиции.

Постепенно генпрокурор превращался в политическую фигуру, проводя брифинги и делая политические заявления.

За 20 минут до одного из таких брифингов 5 октября Александра Стояноглу и задержали.

Подробнее о ситуации в Молдове и к чему она может привести читайте в материале Артема Филипенко Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние.