У готелі Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів

Тіла чотирьох російських громадян були знайдені у сауні готелю у селі Керрет неподалік від Дурреса в Албанії.

Про це повідомило видання Albanian Daily News, пише "Європейська правда".

Загиблі - двоє чоловіків і дві жінки у віці 31, 37, 58 і 60 років. Росіяни проводили в Албанії відпустку.

Поліція припускає, що люди задихнулися.

"Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися", - підозрюють правоохоронці.

Російське посольство в Тирані поінформовано про подію.

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