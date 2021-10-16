Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У готелі Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів

Субота, 16 жовтня 2021, 10:53

Тіла чотирьох російських громадян були знайдені у сауні готелю у селі Керрет неподалік від Дурреса в Албанії. 

Про це повідомило видання Albanian Daily News, пише "Європейська правда".

Загиблі - двоє чоловіків і дві жінки у віці 31, 37, 58 і 60 років. Росіяни проводили в Албанії відпустку.

Поліція припускає, що люди задихнулися.

"Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися", - підозрюють правоохоронці. 

Російське посольство в Тирані поінформовано про подію.

Нагадаємо,  українська туристка померла в Іспанії після того, як зірвалась зі скелі під час селфі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Туризм Албанія кримінал
powered by lun.ua

Статті

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди