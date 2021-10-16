У готелі Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів
Субота, 16 жовтня 2021, 10:53
Тіла чотирьох російських громадян були знайдені у сауні готелю у селі Керрет неподалік від Дурреса в Албанії.
Про це повідомило видання Albanian Daily News, пише "Європейська правда".
Загиблі - двоє чоловіків і дві жінки у віці 31, 37, 58 і 60 років. Росіяни проводили в Албанії відпустку.
Поліція припускає, що люди задихнулися.
"Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися", - підозрюють правоохоронці.
Російське посольство в Тирані поінформовано про подію.
Нагадаємо, українська туристка померла в Іспанії після того, як зірвалась зі скелі під час селфі.
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