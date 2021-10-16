В отеле Албании нашли мертвыми четырех российских туристов

Тела четырех российских граждан были найдены в сауне отеля в селе Керрет неподалеку от города Дуррес в Албании.

Об этом сообщило издание Albanian Daily News, пишет "Европейская правда".

Погибшие - двое мужчин и две женщины в возрасте 31, 37, 58 и 60 лет. Россияне проводили в Албании отпуск.

Полиция предполагает, что люди задохнулись.

"Около 22:20 в сауне отеля в Керрете, округ Кавая, были найдены тела четырех человек, которые являются гражданами России. Все они задохнулись", - подозревают правоохранители.

Российское посольство в Тиране проинформировано о случившемся.

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