В отеле Албании нашли мертвыми четырех российских туристов
Суббота, 16 октября 2021, 10:53
Тела четырех российских граждан были найдены в сауне отеля в селе Керрет неподалеку от города Дуррес в Албании.
Об этом сообщило издание Albanian Daily News, пишет "Европейская правда".
Погибшие - двое мужчин и две женщины в возрасте 31, 37, 58 и 60 лет. Россияне проводили в Албании отпуск.
Полиция предполагает, что люди задохнулись.
"Около 22:20 в сауне отеля в Керрете, округ Кавая, были найдены тела четырех человек, которые являются гражданами России. Все они задохнулись", - подозревают правоохранители.
Российское посольство в Тиране проинформировано о случившемся.
Напомним, украинская туристка умерла в Испании после того, как сорвалась со скалы во время селфи.
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