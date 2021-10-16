Експрем’єр Молдови Філіп залишає пост глави Демократичної партії 

Колишній прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп оголосив, що покидає пост голови Демократичної партії (ДПМ).

Про це повідомило молдовське виданням NewsMaker, пише "Європейська правда".

За словами політика, це рішення він ухвалив відразу після дострокових парламентських виборів і зараз йде "зі спокійною душею".

"Я хотів оголосити про своє рішення відразу після виборів, але вирішив піти, точно знаючи, що залишаю партію в новому офісі, з бюджетом і планом витрат до 2023 року, і готовою працювати", - розповів Філіп на брифінгу.

Демократ не сказав, хто може зайняти його місце.

Філіп входить до Демпартії з 2010 року. Він обіймав посаду міністра інформаційних технологій в урядах Філата, Лянке, Габурича і Стрельця. У 2016 році він зайняв пост прем'єр-міністра, який покинув в 2019 році, коли весь кабмін пішов у відставку.

У вересні 2019 Павло Філіп став головою Демпартії після того, як формування і країну покинув олігарх Володимир Плахотнюк.

На дострокових парламентських виборах, що пройшли в Молдові 11 липня, Демократична партія набрала всього 1,81% голосів.