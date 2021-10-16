Экс-премьер Молдовы Филипп оставляет пост главы Демократической партии

Бывший премьер-министр Молдовы Павел Филипп объявил, что покидает пост председателя Демократической партии (ДПМ).

Об этом сообщило молдовское изданием NewsMaker, пишет "Европейская правда".

По словам политика, это решение он принял сразу после досрочных парламентских выборов и сейчас идет "со спокойной душой".

"Я хотел объявить о своем решении сразу после выборов, но решил уйти, точно зная, что оставляю партию в новом офисе, с бюджетом и планом расходов до 2023 года, и готовой работать", - рассказал Филипп на брифинге.

Демократ не сказал, кто может занять его место.

Филипп входит в Демпартии с 2010 года. Он занимал должность министра информационных технологий в правительствах Филата, Лянкэ, Габурича и Стрельца. В 2016 году он занял пост премьер-министра, который покинул в 2019 году, когда весь Кабмин ушел в отставку.

В сентябре 2019 года Павел Филипп стал председателем Демпартии после того, как формирование и страну покинул олигарх Владимир Плахотнюк.

На досрочных парламентских выборах, прошедших в Молдове 11 июля, Демократическая партия набрала всего 1,81% голосов.