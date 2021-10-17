Як арешт Саакашвілі змінив політичні розклади в Грузії

14 жовтня у центрі Тбілісі відбувся мітинг, яких Грузія не бачила вже багато років.

Грузинській опозиції, а в першу чергу – партії експрезидента Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух", вдалося мобілізувати своїх прихильників напередодні вкрай важливого другого туру місцевих виборів.

Що відбувається і як така мобілізація може вплинути на подальший розвиток подій у Грузії читайте в матеріалі редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу.

30 жовтня у Грузії пройде другий тур місцевих виборів.

Вигравши за загальною кількістю виборців, правляча партія "Грузинська мрія" ризикує програти ключові міста. Другий тур виборів мерів пройде у двох десятків грузинських міст, включаючи усі найбільші.

За результатами першого туру кандидати від партії Саакашвілі лідирують у Кутаїсі, Батумі та Зугдіді.

Справжньою катастрофою для "Грузинської мрії" може стати програш у столиці. Наразі ймовірність цього не виглядає занадто високою – провладний кандидат Каха Каладзе отримав 45%, тоді як його опонент, лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія – 34%.

Хоч правляча партія і виграла вибори за загальною кількістю виборців, результати виборів стали найгіршими за весь час перебування при владі "Грузинської мрії". І це дає опозиції шанс на реванш.

Шанси на перемогу опозиції дає мобілізація електорату.

Саме на це і було спрямовано мітинг 14 жовтня. Зокрема, на ньому зачитали послання від Міхеїла Саакашвілі, де він закликав йти на вибори.

До другого туру виборів у Грузії – ще два тижні.

Очевидно, що мітинг 14 жовтня став лише початком масштабної кампанії від опозиції. Політичні акції будуть продовжені в інших містах країни.

Фактор експрезидента відверто турбує чинну владу – невипадково, всупереч законодавству, він так і не постав перед судом у справі про незаконний перетин кордону. У "Грузинській мрії" готові йти на таке порушення, аби лише зайвий раз не допускати Саакашвілі в ефір новин.

На руку опозиції грає й голодування експрезидента, оголошене після його арешту 1 жовтня. Як би західні країни не намагалися уникнути втручання у грузинські вибори, голодування поступово змінює ситуацію не на користь влади.

Про те, чи є шанси у грузинської опозиції читайте в статті Юрія Панченка Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу.