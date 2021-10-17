Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
Воскресенье, 17 октября 2021, 10:48
14 октября в центре Тбилиси состоялся митинг, которых Грузия не видела уже много лет.
Грузинской оппозиции, а в первую очередь - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", удалось мобилизовать своих сторонников накануне важнейшего второго тура местных выборов.
Что происходит и как таковая мобилизация может повлиять на дальнейшее развитие событий в Грузии читайте в материале редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть.
30 октября в Грузии пройдет второй тур местных выборов.
Выиграв по общему количеству избирателей, правящая партия "Грузинская мечта" рискует проиграть ключевые города. Второй тур выборов мэров пройдет в двух десятках грузинских городов, включая все крупнейшие.
По результатам первого тура кандидаты от партии Саакашвили лидируют в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Настоящей катастрофой для "Грузинской мечты" может стать проигрыш в столице. Сейчас вероятность этого не выглядит слишком высокой - провластный кандидат Каха Каладзе получил 45%, тогда как его оппонент, лидер "Единого национального движения" Ника Мелия - 34%.
Хотя правящая партия и выиграла выборы по общему количеству избирателей, результаты выборов стали худшими за все время пребывания у власти "Грузинской мечты". И это дает оппозиции шанс на реванш.
Шансы на победу оппозиции дает мобилизация электората.
Именно на это и был направлен митинг 14 октября. В частности, на нем зачитали послание от Михаила Саакашвили, где он призвал идти на выборы.
До второго тура выборов в Грузии - еще две недели.
Очевидно, что митинг 14 октября стал лишь началом масштабной кампании от оппозиции. Политические акции будут продолжены в других городах страны.
Фактор экс-президента откровенно беспокоит действующую власть - неслучайно, вопреки законодательству, он так и не предстал перед судом по делу о незаконном пересечении границы. В "Грузинской мечте" готовы идти на такое нарушение, только бы лишний раз не допускать Саакашвили в эфир новостей.
На руку оппозиции играет и голодание экс-президента, объявленное после его ареста 1 октября. Как бы западные страны не пытались избежать вмешательства в грузинские выборы, голодание постепенно меняет ситуацию не в пользу власти.
О том, есть ли шансы у грузинской оппозиции читайте в статье Юрия Панченко Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть.