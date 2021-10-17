Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии

14 октября в центре Тбилиси состоялся митинг, которых Грузия не видела уже много лет.

Грузинской оппозиции, а в первую очередь - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", удалось мобилизовать своих сторонников накануне важнейшего второго тура местных выборов.

Что происходит и как таковая мобилизация может повлиять на дальнейшее развитие событий в Грузии читайте в материале редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть.

30 октября в Грузии пройдет второй тур местных выборов.

Выиграв по общему количеству избирателей, правящая партия "Грузинская мечта" рискует проиграть ключевые города. Второй тур выборов мэров пройдет в двух десятках грузинских городов, включая все крупнейшие.

По результатам первого тура кандидаты от партии Саакашвили лидируют в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.

Настоящей катастрофой для "Грузинской мечты" может стать проигрыш в столице. Сейчас вероятность этого не выглядит слишком высокой - провластный кандидат Каха Каладзе получил 45%, тогда как его оппонент, лидер "Единого национального движения" Ника Мелия - 34%.

Хотя правящая партия и выиграла выборы по общему количеству избирателей, результаты выборов стали худшими за все время пребывания у власти "Грузинской мечты". И это дает оппозиции шанс на реванш.

Шансы на победу оппозиции дает мобилизация электората.

Именно на это и был направлен митинг 14 октября. В частности, на нем зачитали послание от Михаила Саакашвили, где он призвал идти на выборы.

До второго тура выборов в Грузии - еще две недели.

Очевидно, что митинг 14 октября стал лишь началом масштабной кампании от оппозиции. Политические акции будут продолжены в других городах страны.

Фактор экс-президента откровенно беспокоит действующую власть - неслучайно, вопреки законодательству, он так и не предстал перед судом по делу о незаконном пересечении границы. В "Грузинской мечте" готовы идти на такое нарушение, только бы лишний раз не допускать Саакашвили в эфир новостей.

На руку оппозиции играет и голодание экс-президента, объявленное после его ареста 1 октября. Как бы западные страны не пытались избежать вмешательства в грузинские выборы, голодание постепенно меняет ситуацию не в пользу власти.

О том, есть ли шансы у грузинской оппозиции читайте в статье Юрия Панченко Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть.