У Німеччині розбився вертоліт, троє загиблих

У західній німецькій землі Баден-Вюртенберг у неділю 17 жовтня розбився вертоліт, троє людей на борту загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Чотиримісний вертоліт Robinson R44 зазнав аварії пообіді в лісистій місцевості біля міста Бухен, недалеко від межі з Баварією.

Спершу кількість людей на борту не була відома, згодом у поліції уточнили, що йдеться про одного пілота і двох пасажирів. Деталей про них не повідомляють. Уламки гелікоптера були розкидані на землі на сотні метрів і частково застрягли у деревах. Одного із загиблих знайшли за 50 метрів від місця падіння гелікоптера.

dpa / Sebastian Gollnow

Наразі невідомо, що стало причиною аварії. У Федеральному бюро розслідування повітряних інцидентів повідомили, що з’ясування обставин може тривати кілька місяців.

За статистикою органу, аварії з гелікоптерами - відносно рідкісні. За минулий рік у Німеччині сталося чотири інциденти з цивільними гелікоптерами. Жоден з них не призвів до серйозних травм і смертей.