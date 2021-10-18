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У Німеччині розбився вертоліт, троє загиблих

Понеділок, 18 жовтня 2021, 07:52

У західній німецькій землі Баден-Вюртенберг у неділю 17 жовтня розбився вертоліт, троє людей на борту загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Чотиримісний вертоліт Robinson R44 зазнав аварії пообіді в лісистій місцевості біля міста Бухен, недалеко від межі з Баварією. 

Спершу кількість людей на борту не була відома, згодом у поліції уточнили, що йдеться про одного пілота і двох пасажирів. Деталей про них не повідомляють. Уламки гелікоптера були розкидані на землі на сотні метрів і частково застрягли у деревах. Одного із загиблих знайшли за 50 метрів від місця падіння гелікоптера.

 
dpa / Sebastian Gollnow

Наразі невідомо, що стало причиною аварії. У Федеральному бюро розслідування повітряних інцидентів повідомили, що з’ясування обставин може тривати кілька місяців. 

За статистикою органу, аварії з  гелікоптерами - відносно рідкісні. За минулий рік у Німеччині сталося чотири інциденти з цивільними гелікоптерами. Жоден з них не призвів до серйозних травм і смертей.

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Німеччина інциденти
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