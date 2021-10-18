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В Германии разбился вертолет, трое погибших

Понедельник, 18 октября 2021, 07:52

В западной немецкой земле Баден-Вюртенберг в воскресенье 17 октября разбился вертолет, три человека на борту погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Четырехместный вертолет Robinson R44 потерпел крушение после обеда в лесистой местности у города Бухен, недалеко от границы с Баварией.

Сначала количество людей на борту не было известно, впоследствии в полиции уточнили, что речь идет об одном пилотt и двух пассажирах. Деталей о них не сообщают.

Обломки вертолета были разбросаны на земле на сотни метров и частично застряли в деревьях. Один из погибших нашли в 50 метрах от места падения вертолета.

 
dpa / Sebastian Gollnow

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. В Федеральном бюро расследования воздушных инцидентов сообщили, что выяснение обстоятельств может занять несколько месяцев.

По статистике органа, аварии с вертолетами - относительно редкие случаи. За прошлый год в Германии произошло четыре инцидента с гражданскими вертолетами. Ни один из них не привел к серьезным травмам и смерти.

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Германия инциденты
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