Помер колишній держсекретар США часів Буша

У США повідомили про смерть 18 жовтня Коліна Лютера Павелла - політика та військового, держсекретаря під час першого терміну Джорджа Буша. Його називають першим афроамериканцем на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Рідні повідомили, що Павелл помер від ускладнень коронавірусу. Він був щеплений, але ще взимку, і також боровся з онкологічним захворюванням, що стало додатковим фактором ризику.

Колін Павелл пройшов кар’єру військового від участі у в’єтнамській війні до командувача Об’єднаного комітету начальників штабів, ставши наймолодшим і першим афроамериканцем на цій посаді. Його національна популярність особливо зросла в середині 90-х, після війни у Перській затоці, і певний час його вважали потужним кандидатом у президенти, доки помилки, пов’язані з початком війни в Іраку, не змінили ситуацію.

Джордж Буш після звісток про смерть Павелла заявив, що він був "чудовим держслужбовцем", якого шанували на батьківщині та у світі, а також був сім’янином і другом.

"Держсекретаря Павелла любили тут, у Держдепі, та в наших посольствах і консульствах у всьому світі. Він прийшов у Держдеп після тривалої і вражаючої кар’єри у Збройних силах США. Він був генералом, екс-керівником Об’єднаного комітету начальників штабів, коли зайшов в Овальний кабінет складати присягу як топ-дипломат… Він дав Держдепу найкраще, що міг, зі своїми лідерськими якостями, досвідом і патріотизмом", - заявив чинний держсекретар Ентоні Блінкен, який також особисто працював з Павеллом. Він зазначив також, що Павелл не переймався надмірними формальностями та ієрархією і відкритий у комунікації.

"Колін Павелл присвятив своє життя державній службі, тому що ніколи не переставав вірити в Америку. І ми віримо в неї не менше, тому що Америка допомогла сформувати таку особистість як Колін Павелл. Дякуємо, пане держсекретар", - завершує свою промову Блінкен.