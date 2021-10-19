Умер бывший госсекретарь США времен Буша

В США сообщили о смерти 18 октября Колина Пауэлла - политика и военного, госсекретаря во время первого срока Джорджа Буша. Его называют первым афроамериканцем на этой должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Родные сообщили, что Пауэлл умер от осложнений коронавируса. Он был привит, но еще зимой, и также боролся с онкологическим заболеванием, что стало дополнительным фактором риска.

Колин Пауэлл прошел длительную карьеру военного от участия во вьетнамской войне до командующего Объединенным комитета начальников штабов, став самым молодым и первым афроамериканцем на этом посту. Его национальная популярность особенно выросла в середине 90-х, после войны в Персидском заливе, и некоторое время его считали мощным потенциальным кандидатом в президенты, пока ошибки, связанные с началом войны в Ираке, не изменили ситуацию.

Джордж Буш после известий о смерти Пауэлла заявил, что он был "замечательным госслужащим", которого уважали на родине и во всем мире, а также был семьянином и другом.

"Госсекретаря Пауэлла любили здесь, в Госдепе, и в наших посольствах и консульствах во всем мире. Он пришел в Госдеп после долгой и впечатляющей карьеры в Вооруженных силах США. Он был генералом, экс-руководителем Объединенного комитета начальников штабов, когда зашел в Овальный кабинет и принял присягу как топ-дипломат ... Он дал Госдепу лучшее, что мог, со своими лидерскими качествами, опытом и патриотизмом", - заявил действующий госсекретарь Энтони Блинкен, который также лично работал с Пауэллом. Он отметил также, что Пауэлл не любил чрезмерных формальностями и иерархических тонкостей и был открыт в коммуникации.

"Колин Пауэлл посвятил свою жизнь государственной службе, потому что никогда не переставал верить в Америку. И мы верим в нее не меньше, потому что Америка помогла сформировать такую ​​личность, как Колин Пауэлл. Спасибо, господин госсекретарь", - завершает свою речь Блинкен.