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Біля узбережжя Анталії стався землетрус магнітудою 6

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:02

Сильний землетрус стався у вівторок біля турецького узбережжя у Середземному морі неподалік від  туристичного містечка Каш.

Про це повідомило Турецьке управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

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За даними управління, підводний землетрус з магнітудою 6, за попередньою оцінкою, стався о 8:32 ранку за 189 кілометрах від курортного містечка Каш в провінції Анталія.

Керівник району Каш Сабан Арда Язичі заявив, що влада наразі не отримувала ніяких повідомлень про руйнування або тілесні ушкодження у Каші або його околицях.

Туреччину перетинають великі лінії розломів і землетруси тут часті. У жовтні минулого року смертельний землетрус стався в західному портовому місті Ізмір, в результаті чого загинули 116 осіб.

Щонайменше 17 тисяч людей загинули в результаті потужного землетрусу на північному заході країни в 1999 році.

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