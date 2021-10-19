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У побережья Анталии произошло землетрясение магнитудой 6

Вторник, 19 октября 2021, 11:02

Сильное землетрясение произошло во вторник у турецкого побережья в Средиземном море неподалеку от туристического городка Каш.

Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

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По данным управления, подводное землетрясение с магнитудой 6, по предварительной оценке, произошло в 8:32 утра в 189 километрах от курортного городка Каш в провинции Анталья.

Руководитель района Каш Сабан Арда Язичи заявил, что власти пока не получали никаких сообщений о разрушениях или телесных повреждениях в Каше или его окрестностях.

Турцию пересекают крупные линии разломов и землетрясения здесь часты. В октябре прошлого года смертельное землетрясение произошло в западном портовом городе Измир, в результате чего погибли 116 человек.

По меньшей мере 17 000 человек погибли в результате мощного землетрясения на северо-западе страны в 1999 году.

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Турция стихийные бедствия
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