Група протестувальників замкнулась у музеї El Prado в Мадриді, погрожують суїцидом

У Мадриді група людей, постраждалих від отруєння ріпаковою олією у 1981 році, влаштувала протест у музеї El Prado, вимагаючи зустрічі з прем’єром Педро Санчесом і погрожуючи самогубством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutos.

Група людей, які постраждали від синдрому токсичної ріпакової олії влаштували акцію протесту у кімнаті музею, де виставляється відома картина "Меніни" Дієго Веласкеса, і погрожують влаштувати перформенс "вічний спокій" шляхом прийому пігулок з отрутою, якщо Санчес до кінця жовтня не зустрінеться з асоціацією, яка їх представляє.

У заяві в соціальних мережах асоціація "Платформа-Токсичний синдром продовжує жити" стверджує, що її протест - це "акт болю". Вони запевняють, що почнуть приймати таблетки після шести годин перебування в кімнаті.

Асоціація пояснила, що вона обрала музей для протесту, бо мистецтво допомогло багатьом постраждалим від отруєння не здатися. Також, за їх словами, протест у музеї може привернути увагу до їх проблем.

Протестувальники стверджують, що співробітники служби безпеки музею намагалися їх вигнати, але вони чинили опір.

Платформа обрала дату протесту, 19 жовтня, до 40-ї річниці затвердження декрету про захист жертв токсичного синдрому та їх сімей.

Через 40 років вони вимагають відшкодування, гідного ставлення, спеціалізованої медичної допомоги та додаткового розслідування масового отруєння.

У 1981 році в Іспанії від отруєння ріпаковою олією загинули більше 3000 людей. Це була олія, яка продавалася для внутрішнього споживання, але містила отруйну речовину - анілін.

Ріпакову олію денатурували аніліном для промислових цілей, а потім за непотрібністю передистилювали й продали вуличним торгівцям як "оливкову олію". В результаті 20 000 людей захворіли. Точні причини отруєння не були встановлені.