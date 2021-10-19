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Группа протестующих закрылась в музее El Prado в Мадриде, угрожают суицидом

Вторник, 19 октября 2021, 13:13

В Мадриде группа людей, пострадавших от отравления рапсовым маслом в 1981 году, устроила протест в музее El Prado, требуя встречи с премьером Педро Санчесом и угрожая самоубийством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 20minutos.

Группа людей, пострадавших от синдрома токсического рапсового масла, устроила акцию протеста в комнате музея, где выставляется известная картина "Менины" Диего Веласкеса, и угрожает устроить перформанс "вечный покой" путем приема таблеток с ядом, если Санчес до конца октября не встретится с ассоциацией , которая их представляет.

В заявлении в социальных сетях ассоциация "Платформа-токсический синдром продолжает жить" утверждает, что ее протест - это "акт боли". Они уверяют, что начнут принимать таблетки после шести часов пребывания в комнате.

Ассоциация объяснила, что она выбрала музей для протеста, потому что искусство помогло многим пострадавшим от отравления не сдаться. Также, по их словам, протест в музее может привлечь внимание к их проблемам.

Протестующие утверждают, что сотрудники службы безопасности музея пытались их выгнать, но они сопротивлялись.

Платформа выбрала дату протеста, 19 октября, к 40-й годовщине утверждения декрета о защите жертв токсического синдрома и их семей.

Через 40 лет они требуют возмещения, достойного отношения, специализированной медицинской помощи и дополнительного расследования массового отравления.

В 1981 году в Испании от отравления рапсовым маслом погибли более 3000 человек. Это было масло, которое продавалось для внутреннего потребления, но содержало ядовитое вещество - анилин.

Рапсовое масло денатурировали анилином для промышленных целей, а затем за ненадобностью передистиллировали и продали уличным торговцам как "оливковое масло". В результате 20 000 человек заболели. Точные причины отравления не были установлены.

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Испания
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