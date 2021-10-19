Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Пентагону: жодна третя країна не має права вето на вступ України в НАТО

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:17

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Києві, що жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО, закликав Росію припинити війну на Донбасі та зупинити кібератаки проти союзників.

Заяви міністра наводить агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання.

Читайте також
Кремль прокоментував рішення щодо НАТО: діалогу з Альянсом і так не було

Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити", - сказав Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Він зазначив, що США засуджують окупацію Криму і закликають Росію припинити війну на Донбасі, зупинити дестабілізацію дій в Чорному морі і вздовж кордонів України та зупинити кібератаки проти США і їхніх союзників та партнерів.

Остін та Таран обговорили зміцнення партнерства в Чорноморському регіоні, щоб протистояти діям РФ.

Читайте також
Берлін: рішення РФ щодо НАТО серйозно зіпсує відносини

Остін зазначив, що з 2014 року США виділили понад $2,5 млрд для Збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності країни і захисту її територіальних вод.

"Ми надаємо допомогу в усіх регіонах на регулярній основі, і це наше зобов'язання перед нашими партнерами. І ви можете очікувати, що ми будемо продовжувати нашу підтримку", - сказав Остін.

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс США Росія
powered by lun.ua

Статті

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики

Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Яких змін варто чекати у авіасполученні України з ЄС? А також: які ризики несе "відкрите небо" для української авіації?
19 жовтня 2021 — Андрій Гук, для Європейської правди

Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші

Діяльність антикорупційних органів - знову у центрі уваги як міжнародників (яким Зеленський обіцяв завершити конкурс на главу САП), так і політиків. Але чи є реальні результати їхньої роботи?
19 жовтня 2021 — Європейська правда