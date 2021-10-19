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Глава Пентагона: ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Вторник, 19 октября 2021, 14:17

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Киеве, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, призвал Россию прекратить войну на Донбассе и остановить кибератаки против союзников.

Заявления министра приводит агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, вправе решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства.

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Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве.

Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить войну на Донбассе, остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и их союзников и партнеров.

Остин и Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.

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Остин отметил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод.

"Мы оказываем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку", - сказал Остин.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

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