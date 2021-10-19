Латвія на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії прийняв рішення продовжити дію режиму надзвичайної ситуації в чотирьох районах на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Влітку уряд вирішив ввести режим НС до 10 листопада в чотирьох муніципалітетах Латгалії, в тому числі в Даугавпілсі. Сьогодні уряд вирішив продовжити його до 10 лютого 2022 року.

Міністр внутрішніх справ Марія Голубєва на засіданні уряду зазначила, що під час надзвичайної ситуації планується продовжити реалізацію вже вжитих заходів з охорони кордону.

У понеділок латвійські прикордонники запобігли спробі 15 осіб незаконно перетнути латвійсько-білоруський державний кордон.

З 10 серпня 1785 осіб не змогли незаконно перетнути кордон Латвії.

Нагадаємо, польські прикордонники зафіксували спробу найбільш масового нелегального перетину кордону з Білорусі - група мігрантів налічувала близько 200 осіб.