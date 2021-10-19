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Латвия на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

Вторник, 19 октября 2021, 15:44

Правительство Латвии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации в четырех районах на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Летом правительство решило ввести режим ЧС до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах, а также в Даугавпилсе. Сегодня правительство решило продлить его до 10 февраля 2022 года.

Министр внутренних дел Мария Голубева на заседании правительства отметила, что во время чрезвычайной ситуации планируется продолжить реализацию уже принятых мер по охране границы.

В понедельник латвийские пограничники предотвратили попытку 15 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую государственную границу.

С 10 августа 1785 человек не смогли незаконно пересечь границу Латвии.

Напомним, польские пограничники зафиксировали попытку наиболее массового нелегального пересечения границы из Беларуси - группа мигрантов насчитывала около 200 человек.

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Латвия Беларусь мигранты
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