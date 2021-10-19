Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німецький аеропорт Франкфурт-Ган оголосив про банкрутство

Вівторок, 19 жовтня 2021, 16:25

Німецький аеропорт Франкфурт-Ган у місті Хунсрюк, куди літають рейси і з України, подав заяву про банкрутство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Süddeutsche Zeitung.

Керівник операцій аеропорту Крістоф Гетцманн повідомив, що заява про банкрутство була подана до районного суду Бад-Кройцнах.

Суд призначив франкфуртського адвоката Яна Маркуса Платнера попереднім адміністратором банкрутства.

Аеропорт на 82,5 % належить великій китайській групі HNA. Компанія придбала акції у 2017 році приблизно за 15 мільйонів євро у землі Рейнланд-Пфальц. Решта 17,5%  все ще належать землі Гессен.

Аеропорт Франкфурт-Ган нещодавно продемонстрував зростання вантажних перевезень: колишній військовий аеропорт США виграв від буму онлайн-торгівлі. Однак у пасажирському сегменті аеропорт знову і знову демонстрував падіння, навіть до обмежень на подорожі, спричинених коронавірусом у 2020 році.

Цей регіональний аеропорт приймав до чотирьох мільйонів пасажирів на рік, до цих цифр зараз далеко.

Найпопулярніший пасажирський перевізник в аеропорту, ірландська лоукостер-авіакомпанія Ryanair, скоротила свою пропозицію в Хунсрюк та перенесла рейси до сусідніх великих аеропортів. Наразі Ryanair здійснює два рейси на тиждень до цього аеропорту з аеропорту "Бориспіль".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Авіарейси
powered by lun.ua

Статті

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики

Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Яких змін варто чекати у авіасполученні України з ЄС? А також: які ризики несе "відкрите небо" для української авіації?
19 жовтня 2021 — Андрій Гук, для Європейської правди

Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші

Діяльність антикорупційних органів - знову у центрі уваги як міжнародників (яким Зеленський обіцяв завершити конкурс на главу САП), так і політиків. Але чи є реальні результати їхньої роботи?
19 жовтня 2021 — Європейська правда