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Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан объявил о банкротстве

Вторник, 19 октября 2021, 16:25

Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан в городе Хунсрюк подал заявление о банкротстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Руководитель операций аэропорта Кристоф Гетцманн сообщил, что заявление о банкротстве было подано в районный суд Бад-Кройцнахе.

Суд назначил франкфуртского адвоката Яна Маркуса Платнера администратором банкротства.

Аэропорт на 82,5% принадлежит Великой китайской группе HNA. Компания приобрела акции в 2017 году примерно за 15 млн евро у земли Рейнланд-Пфальц. Остальные 17,5% все еще принадлежат земле Гессен.

Аэропорт Франкфурт-Хан недавно продемонстрировал рост грузовых перевозок: бывший военный аэропорт США выиграл от бума онлайн-торговли. Однако в пассажирском сегменте аэропорт снова и снова демонстрировал падение, даже до ограничений на путешествия, вызванных коронавирусом в 2020 году.

Этот региональный аэропорт принимал до четырех миллионов пассажиров в год, до этих цифр сейчас далеко.

Самый популярный пассажирский перевозчик в аэропорту, ирландская лоукостер-авиакомпания Ryanair, сократила свое предложение в Хунсрюк и перенесла рейсы в соседние крупные аэропорта. Сейчас Ryanair осуществляет два рейса в неделю в этот аэропорт из аэропорта "Борисполь".

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