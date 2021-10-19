Естонія посилює правила щодо ковід-сертифікатів

З наступного тижня в Естонії будуть введені додаткові обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу, одне з яких передбачає, що в місцях, для проходу в які потрібен ковід-сертифікат, більше не буде діяти довідка про негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомила у вівторок прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"З понеділка у всі місця, куди до теперішнього часу можна було пройти на підставі ковід-сертифікату, як мінімум до 10 січня не можна буде пройти з довідкою про негативний результат тесту [на коронавірус], а тільки з довідкою про вакцинацію або перенесене захворювання", - сказала Каллас.

"У нас проблема з мережею лікарень, в лікарнях все більше людей", - обґрунтувала вона рішення уряду, додавши, що більшість тих, хто потрапили в лікарні, не були вакциновані.

Нове обмеження означає, зокрема, що з негативним результатом тесту не можна буде потрапити в кіно, театр, на концерт, спортзал та ін.

Ця можливість залишиться тільки у людей, які були вакциновані або перехворіли COVID-19.