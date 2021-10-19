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Эстония ужесточает правила относительно ковид-сертификатов

Вторник, 19 октября 2021, 16:46

Со следующей недели в Эстонии будут введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса, одно из которых предусматривает, что в местах, для прохода в которые нужен ковид-сертификат, больше не будет действовать справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Об этом сообщила во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"С понедельника во все места, куда до настоящего времени можно было пройти на основании ковид-сертификата, как минимум до 10 января нельзя пройти по справке об отрицательном результате теста [на коронавирус], а только со справкой о вакцинации или перенесенном заболевании" - сказала Каллас.

"У нас проблема с сетью больниц, в больницах все больше людей", - обосновала она решение правительства, добавив, что большинство тех, кто попали в больницы не были вакцинированы.

Новое ограничение означает, в частности, что с отрицательным результатом теста нельзя будет попасть в кино, театр, на концерт, спортзал и др.

Эта возможность останется только у людей, которые были вакцинированы или переболели COVID-19.

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Эстония
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