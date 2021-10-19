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В Германии определили дату начала переговоров о формировании правительства

Вторник, 19 октября 2021, 16:53

Переговоры о формировании правительства Германии между Социал-демократической партией Германии, "Зелеными" и Свободной демократической партией начнутся в четверг, 21 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Партии договорились создать для обсуждения различных вопросов 22 рабочие группы.

После выборов политические силы проводили предварительные переговоры, чтобы определить готовность партий к компромиссам в случае совместного формирования правительства.

Вероятнее всего, новым канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц, его назначение поддерживают 53% немцев, свидетельствуют последние опросы.

Напомним, СДПГ выиграла федеральные выборы 26 сентября с поддержкой 25,7%, опередив консервативную ХДС/ХСС с 24,1%. Германия может получить новое правительство к Рождеству.

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье - Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции.

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